Ulykke på Storebæltsbroen: Fynboer fanget på Sjælland

Tre pendlere på vej til Fyn med intercity-lyntoget fra København klokken 7.52 måtte vende om i Korsør og køre tilbage til København på grund af dødsulykken på Storebæltsbroen.

Peter Jensen nåede ikke på arbejde onsdag som planlagt. Foto: Peter Skjødt Mygind

- Der er voldsomt chokerende Peter Jensen er 42 og til hverdag professor i økonomi på SDU. Han bor i Malmø og måtte onsdag opgive at komme på arbejde. - Vi fik lidt forskellige meldinger fra togpersonalet. De vidste ikke helt, hvad der skete, og de kunne kun fortælle, at der havde været en ulykke, og at vi måske måtte holde stille i Korsør. Da vi så kom frem, fik vi at vide, at toget ville vende om og køre tilbage til København, oplyser han og tilføjer: - Jeg skulle have været på universitetet i dag, men det var mest for at tale med nogle institutledere, så det er ikke verdens undergang. Der er heldigvis eksamensperiode, så der er ikke noget decideret undervisning. Men hvis det havde været i næste uge, hvor jeg har spørgetime, så havde der været problemer. Ulykken har gjort indtryk på professoren: - Der er voldsomt chokerende, at der er nogen, at der er døde i ulykken. Det får mig lige til at tænke en ekstra gang over at tage toget, når det blæser så meget. Det er skræmmende.

Halfdan Hömer er frivillig på Danmarks Jernbanemuseum i Odense, der onsdag måtte undvære hans arbejdskraft. Foto: Peter Skjødt Mygind

- Det må ikke skræmme nogen fra at tage med tog En anden pendler der onsdag måtte vende om på vej til Fyn er Halfdan Hömer, der er 65 år og frivillig på Jernbanemuseet i Odense. - Allerede i København kunne folk læse på deres mobiltelefoner, at der var sket et eller andet på broen. Og så gik der panik i folk, simpelthen. En del var utilfredse med, at togpersonalet ikke sagde noget, og flere stod allerede af i Høje-Taastrup, fordi der var mulighed for, at broen ville være spærret, fortæller Halfdan Hömer. Til hverdag bor han i København, men er vant til at tage toget til Fyn. - Jeg plejer at tage til Odense to dage i ugen, hvor jeg arbejder på at katalogisere arkivet. Men det er en opgave, jeg har taget på mig af ren interesse, så der er ikke nogen, der er afhængige af, at jeg partout møder ind i dag. Også han er påvirket af ulykken: - Jeg synes naturligvis, det er trist. Men man skal huske på, at det er helt usædvanligt, at sådan noget sker. Det må ikke skræmme nogen fra at tage med tog. Det er stadig den sikreste form for transport.

Mai-Britt Rasmussen måtte også opgive at komme på arbejde. Foto: Peter Skjødt Mygind

- Det er mest af alt meget sørgeligt 50-årige Mai-Britt Rasmussen var på vej fra sit hjem i Fuglebjerg nær Slagelse og til Nyborg, hvor hun arbejder som servicemedarbejder på Hotel Villa Gulle i Nyborg. - Jeg var med et Intercitytog fra Slagelse, og vi fik allerede af vide, da vi stod på, at toget ikke ville køre længere end til Korsør, og at man måtte vente i et andet tog, hvis man skulle videre, fortæller hun. - Jeg ringede til min chef og fortalte, at der var lange udsigter, men jeg fik at vide, at jeg bare kunne tage hjem igen. Vi skulle have en begravelsesreception allerede til middag, så det kunne jeg ikke nå. Jeg har ondt af mine kollegaer, der nu skal løbe ekstra stærkt, siger hun og tilføjer: - Men jeg synes selvfølgelig mest af alt, det er meget sørgeligt. Jeg tænker på dem, der var involveret i ulykken.