Lillebælt: Et uheld på den Fynske Motorvej mellem afkørsel 58a, Middelfart Ø, og 58b, Middelfart, i det vestgående spor betyder fredag morgen, at der kun er et farbart spor ved uheldsstedet.

Det oplyser Vejdirektoratet, som forventer, at der tidligst er ryddet op efter uheldet klokken 6.30.

Politi og redningsmandskab er på stedet. Der er endnu ingen oplysninger om eventuelle skaders omfang.