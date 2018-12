Uheld skabte kø på E20

Et mindre færdselsuheld skabte torsdag aften gener for trafikken på E20 Fynske Motorvej. Uheldet skete på strækningen syd for Odense i retning mod Middelfart. Det gav kø frem mod afkørsel 51 Odense S.

Stedet kunne passeres med forsigtighed, men trafikanterne blev opfordret til at nedsætte hastigheden, mens politi og redningsmandskab var på stedet.

Ifølge Jørgen Larsen, der er vagtchef ved Fyns Politi, holdt der et køretøj i venstre vognbane.

- Mere ved jeg ikke lige nu, men jeg kan sige, at der ikke er nogen personskade, siger vagtchefen.

Ifølge Vejdirektoratet var oprydningen afsluttet omkring klokken 18, og derefter begyndte trafikken så småt at glide igen.