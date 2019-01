Uheld på Storebæltsbroen: Lukket for trafik i begge retninger - uvist hvor længe

Storebæltsbroen er mandag middag blevet lukket for biltrafik i begge retninger. Det skyldes et uheld på den østlige del af broen.

Storebælt: Mandag middag er Storebæltsbroen blevet lukket for biltrafik mod både Sjælland og Fyn. Ifølge Sydsjællands Politi er det et uheld på Østbroen, der har gjort det nødvendigt at lukke for biltrafik på broen.

Politiet oplyser på Twitter, at der indtil videre ikke er nogen tidshorisont på, hvor længe broen må holdes lukket.

Ifølge TV2 Øst er en lastbiltrailer væltet på højbroen ved den vestlige pylon, og traileren ligger nu ind over autoværnet mellem det vestgående og det østgående spor.

- Vi har lukket for al trafik, så der ikke sker yderligere uheld derude, siger vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Jesper Lovmand til TV2 Øst.

Det fremgår af Vejdirektoratets kameraer, at brolukningen har skabt kø i det østgående spor på E20 ved Nyborg.