Bitter strid om ølbryggeri

Mere end 300 personer skød samlet mere end 230.000 kroner i et crowdfunding-projekt, som skulle skaffe Indslev Bryggeri på Nordvestfyn penge til at renovere et gærloft. Men pengene endte med at forsvinde i den daglige drift af bryggeriet, der i september gik konkurs.

En af deltagerne i crowdfundingen anklagede i ugens løb den daværende ledelse for at have dårlig moral og for at have handlet uansvarligt og inkompetent. Den daværende direktør og grundlægger af Indslev Bryggeri, Anders Busse Rasmussen, afviser, at pengene blev samlet ind for at kunne klare driften.