Udvist terrordømt på fri fod: Brudt regler for tålt ophold 97 gange

En af de tre dømte i terrorsagen fra Vollsmose er dømt i retten for at have brudt sin opholdspligt, meldepligt og underretningspligt. Han er én af dem, som en dag kan forvente at blive sendt til øen Lindholm, hvis han ikke inden er sendt ud af landet.

Det koster ham ifølge tv-stationen nu en dom på 20 dages fængsel ved Retten i Herning, fordi han 97 gange har brudt vilkårene for hans tålte ophold, altsammen begået hen over en periode på tre måneder.

Efter at have afsonet sin straf på 12 års ubetinget fængsel i terrorsagen fra Vollsmose står den 33-årige iraker til udvisning af Danmark, men han lever på tålt ophold i Danmark , fordi forholdene i Irak endnu ikke er til at sende ham retur. Derfor skal han opholde sig på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast hver dag, men det er det, han bestemt ikke har overholdt.

Stor politisk forargelse

Ahmad Khaldhahi var den af de tre dømte i terrorsagen fra Vollsmose, som fik den hårdeste straf, fordi der oveni 12 års fængsel også var en udvisning. De tre blev dømt for at ville fremstille en bombe og bringe den til sprængning et sted i Danmark, blandt andet Tivoli og Rådhuspladsen i København, eller Jyllands-Posten i København.

Politisk vækker det stor forargelse, at den terrordømte har været på fri fod og har gjort præcis, som det passede ham, uden at der blev grebet ind fra myndighedernes side.

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, at personer på tålt ophold på denne måde gør grin med de danske myndigheder. Og det er dybt bekymrende, når det drejer sig om en person, der er dømt for noget så alvorligt som terrorforsøg. Derfor er jeg glad for, at regeringen er på vej med markante stramninger på dette område, siger Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre, til tv-stationen.

Også hans socialdemokratiske kollega i Folketingets retsudvalg er stærkt forarget.

- Det er meget overraskende og fuldstændigt absurd, at det har kunnet lade sig gøre for manden at bryde vilkårene 97 gange allerede. Myndighederne bør være mere årvågne overfor en person som ham, siger tidligere justitsminister Morten Bødskov (S).