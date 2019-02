Udviklingen er vendt: Markant flere fynske piger får HPV-vaccine

Antallet af piger, der bliver HPV-vaccineret, fortsætter med at stige. Knap 40.000 piger valgte i 2018 at blive vaccineret mod HPV. Af alle landsdele er andelen af færdigvaccinerede piger størst på Fyn.

Piger og deres forældre har igen genvundet tilliden til HPV-vaccinen, der i nogle år var udsat for massiv kritik. HPV-vaccinen beskytter mod syv typer HPV, som tilsammen er ansvarlig for op mod 90 procent af alle tilfælde af livmoderhalskræft. De nye tal for udviklingen i vaccinationsdækningen i 2018 er netop gjort op. I alt 38.624 piger påbegyndte HPV-vaccination i 2018 - mens tallet i 2017 var på 31.714. Det er en positiv fremgang på over 20 procent. På Fyn var andelen af færdigvaccinerede piger fra årgang 2004 63 procent i december 2018. Det er den højeste andel i hele landet. Lavest er den på Syd- og Vestsjælland med 52 procent, mens landgennemsnittet ligger på 57 procent. Forældrenes bekymring for HPV-vaccinen var igennem flere år meget tydelig at aflæse i opbakningen til det vaccinationsprogram, det tilbydes gratis til piger i alderen mellem 12 og 18 år. I foråret 2016 kunne Fyens Stiftstidende fortælle, at tilslutningen til HPV-vaccinen på Fyn var styrtdykket.Kun 31 procent af fynske piger født i 2003 havde fået vaccinen. Faldet var dramatisk. Hos pigerne fra årgang 2002 på Fyn var vaccinationsgraden 74 procent. I de to årgange før det blev henholdsvis 82 og 88 procent af pigerne vaccineret.

Undersøgelser viser, at HPV-vaccinen virker, fordi der blandt HPV-vaccinerede piger er markant færre, der får forstadier til livmoderhalskræft. Og når kvinderne ikke får forstadier, så får de heller ikke livmoderhalskræft. Janne Bigaard, overlæge i Kræftens Bekæmpelse

Ikke for sent Nu ser det for alvor ud til, at udviklingen er vendt. - Det er fantastisk at se, at tilslutningen til HPV-vaccinationen fortsat stiger. Vaccinen beskytter pigerne mod HPV, som kan medføre celleforandringer, der kan udvikle sig til livmoderhalskræft. Det budskab er vi lykkedes med at få ud til pigerne og deres forældre, især i kraft af vores Stop HPV-indsats, og det kan vi jo kun glæde os over, siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen. De nye tal viser desuden, at et stort antal piger fra de årgange, der tidligere har haft lav vaccinationsdækning, nu også er blevet vaccineret: - Og det er vigtigt at understrege, at hvis man er påbegyndt HPV-vaccinationen, men ikke er blevet færdig, er der stadig tid til at få de sidste doser og dermed sikre sig fuld beskyttelse. Tilbuddet er nemlig gratis, indtil man bliver 18 år, påpeger Bolette Søborg. Ifølge tallene fra Statens Serum Institut er 58 procent af pigerne fra årgang 2003 - altså de piger, som bliver 16 i år - nu færdigvaccineret. For to år siden var andelen 28 procent.

HPV-vaccinen virker Hver dag får en dansk kvinde konstateret livmoderhalskræft, mens der hvert år er omkring 6000 kvinder, der opereres for forstadier til sygdommen. HPV-vaccinen kan forebygge både livmoderhalskræft og forstadier til livmoderhalskræft. Derfor er Kræftens Bekæmpelse glade for, at der igen er tillid til vaccinen. - Undersøgelser viser, at HPV-vaccinen virker, fordi der blandt HPV-vaccinerede piger er markant færre, der får forstadier til livmoderhalskræft. Og når kvinderne ikke får forstadier, så får de heller ikke livmoderhalskræft, siger overlæge i Kræftens Bekæmpelse, Janne Bigaard. HPV-vaccinen kan forhindre 90 procent af alle tilfælde af livmoderhalskræft, og det er den første forebyggende kræftvaccine - en vaccine, der også beskytter mod en række andre HPV-relaterede kræftformer og kønsvorter. Vaccination mod livmoderhalskræft har været en del af det danske børnevaccinationsprogram siden 1. januar 2009. Tilbuddet gælder for piger og unge kvinder i alderen 12-17 år.