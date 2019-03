Udvikling på OUH: Fem behandlinger, der er blevet mere skånsomme for patienterne

4) Sukkersyge

Teknologien inden for behandling af diabetes er eksploderet. I dag kan sukkersygepatienter gå rundt med et apparat med sensor, der løbende måler blodsukkeret, og en alarm, der siger til, når det er for højt eller for lavt. Teknologien er så langt, at et selvregulerende system, der bliver kaldt en kunstig bugspytkirtel, er tæt på at ramme det danske marked. Systemet er i stand til selv at holde et grundlæggende stabilt blodsukkerniveau, hvis brugeren giver informationer om fysisk aktivitet og indtag af mad.