Udvidelse af motorvej og jernbane: Borgmester i Odense jubler, men stikker til regeringen

Peter Rahbæk Juel (S) glæder sig over regeringen og DFs aftale om investeringer i ny infrastruktur. Han havde dog gerne set, at alle partier var med i forhandlinger

- Men det ærgrer mig, at den jyske del af Togfondens investeringer ikke er med, så det kunne blive hurtigere at køre i tog mellem Odense og Århus, siger han.

Peter Rahbæk Juel glæder sig også over, at regeringen nu for første gang bøjer af og støtter folketingflertallets beslutning om anlæg af en ny vestfynsk jernbane til 4,8 milliarder kroner.

- Det er godt for Fyn, og det er godt for Danmark, at motorvejen udvides syd om Odense, og der anlægges en ny 35 kilometer lang jernbane på Vestfyn. Mange års fælles fynsk kamp bærer nu frugt.

Savner bred aftale

Borgmesteren angriber også regeringen og Dansk Folkeparti for at have tænkt for meget i selv at lave en aftale for at stå godt i en valgkamp.

- Det er vigtigt, at der skabes ro om langsigtede investeringer i infrastruktur. Derfor burde alle partier fra start have været med ved forhandlingsbordet, så der kunne være skabt et nationalt kompromis, siger Peter Rahbæk Juel.

Han er heller ikke begejstret for, at der tages penge fra Storebæltsbroen til finansieringen af de nye investeringer.

- Endnu engang forlænges toldmuren mod øst, men det skal dog ikke tage glæden fra, at vi får udvidet motorvejen syd om Odense og får en ny jernbane, der sikrer hurtigere tog over Fyn og samtidig giver bedre muligheder for den regionale togtrafik, siger borgmesteren.