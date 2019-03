Udvalgsformand efter togulykke-orientering: - Ikke noget, vi som politikere kan ændre på

Der var problemer med blæst i kommunikationen, og beredskab fra Jylland kunne være flyttet uden udrykning. Men togulykkens indsats kaster ikke politisk handling af sig, fortæller Region Syddanmarks formand for præhospitaludvalget.

- Vi fik en rigtig god orientering. Sådan lød meldingen torsdag aften fra Mads Skau (V), der er formand for Region Syddanmarks præhospitaludvalg, efter udvalgets orientering om indsatsen ved togulykken på Storebælt 2. januar. Som et referat - fra et evalueringsmøde mellem flere af de involverede sundhedsfaglige aktører - af indsatsen også havde konkluderet på forhånd, havde indsatsen været foregået rigtig godt ifølge formanden. Formanden erkendte dog også, at mødet kastede flere læringspunkter af sig. Noget, der også blev slået fast i referatet. Blandt andet at en alarm, der går direkte fra Storebælt til vagtcentralen, ikke virkede. Andre alarmer gik i gang. På mødet kom der dog også nye ting frem. Det fortæller formanden. - Der var særligt snak om et pårørendenummer, hvor de pårørende kan ringe og få oplysninger om ulykken og lignende. Det er noget, man bør overveje, sagde Mads Skau.

Togulykken 2. januar Togulykken skete den 2. januar lidt efter klokken 7.30 på lavbroen - en del af Storebæltsbroen.Der omkom otte mennesker. Ulykken skete med stor sandsynlighed på grund af en lastbilcontainer, der ikke var hægtet ordentligt fast.



Torsdag eftermiddag blev Region Syddanmarks præhospitaludvalg udvalg orienteret om den sundhedsfaglige indsats. Referat fra evalueringsmødet mellem de involverede sundhedsaktører var en del af orienteringen.



Præhospitaludvalget står for den præhospitaleindsats - indsatsen inden sygehuset. Herunder hører AMK Vagtcentralen, der står for at disponere ambulancer. Herunder om der er behov for udefrakommende, ekstra hjælp.

Mads Skau (V) er tilfreds med indsatsen ved togulykken 2. januar. Foto: Harry Pedersen.

Blæst og beredskabskørsel I referatet af evalueringen fremgik det også, at der havde været problemer med blæst på broen. Blæst, der gjorde, at de tilstedeværende personer ikke kunne høre ordentligt igennem deres kommunikationsudstyr. Der stod, at der skulle ses på løsningsmodeller, og det skulle sættes på dagsordenen til næste Præhospitalt forum. Og i den forbindelse lød der efter mødet en erkendelse fra Mads Skau. - Der er nogle småting omkring den interne kommunikation. Ude på broen er det ikke så smart at bruge det håndholdte kommunikationsudstyr. Det kan være svært at høre noget, siger han. I referatet fremgik der flere punkter. Der blev blandt andet snakket over en forkert kanal mellem skadesstedet og AMK Vagtcentralen. Det betyder helt konkret, at de skulle have kommunikeret over en dedikeret kanal til det - ISL 198 (der benyttes af anden part) på deres interne kommunikationssystem, men ikke gjorde det. Og der havde været beredskab fra Jylland, der kunne have været flyttet mere hensigtsmæssigt. I en aktindsigt, avisen har fået, fremgår det, at der er blevet sendt fem beredskaber fra Jylland til Fyn. To af dem har fået ændret kørslen fra 'ingen udrykning' til 'udrykning'. Den ene blev sendt fra Vejle med udrykning fra start. I aktindsigten konkluderes det, at det bagudset kunne have været løst uden udrykning. Noget, de dog er opmærksomme på fremover, står det videre.

- Ikke til at forudsige præcist Fra Søren Jepsen, der er overlæge på OUH, leder af Akut Medicinsk Koordination og var en central del af indsatsen, lød konklusionen til avisen onsdag, at de forskellige punkter ikke havde haft betydning for den præhospitale indsats eller hurtigheden heraf. Referatet angav det samme. Og fra Mads Skaus side lød meldingen torsdag aften: - Det er ikke noget, vi som politikere kan ændre på. Rammerne er gode nok, så der er ikke behov for politisk aktion. Jeg tænker ikke, at det er en så alvorlig ting, om det er sendt med udrykning eller ej. Det er sendt som nødberedskab for at sikre, der var beredskab til at tage sig af andre ulykker, sagde han. Da vi snakkede sammen onsdag, nævnte du, at øvelserne har båret frugt. Når der så - på trods af øvelser - er de her læringspunkter, hvor optimal har indsatsen så været i dine øjne? - Selvom man har været ude at have øvelser, tror jeg altid, at der vil være ting. Man kan ikke være nøjagtig forudsigende. Det med at have øvelser har stor betydning. Men det er ikke til at forestille sig helt præcist, hvad der kommer til at ske i virkeligheden, sagde Mads skau. Med de omtalte ting in mente har den sundhedsfaglige indsats inden for det præhospitale område så været god nok i dine øjne? - Indsatsen har været fyldestgørende. De her læringspunkter har været småjusteringer, sagde han.