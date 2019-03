Udsigt til mere stilhed: Støjgruppe jubler over motorvejsudvidelse

Planerne for en udvidelse af motorvejen syd om Odense vakte onsdag stor glæde hos Støjgruppen Odense, der har udsigt til at få støjafskærmning, når arbejdet med udvidelsen er færdig.

Det kan måske lyde lidt bagvendt, at en borgergruppe, der er plaget af støj, efterlyser en udvidelse af en motorvej.

Der er dog en god forklaring på, hvorfor virkeligheden forholder sig sådan for de mange hustande i Odense, som er repræsenteret ved Støjgruppen Odense.

Så snart den fynske motorvej bliver udvidet syd om Odense, vil der nemlig blive sat støjafskærmning op, som forhåbentligt vil gøre det lidt mere fredsommeligt for de mange tusinde odenseanere, der bor tæt på motorvejen.

Det var derfor en glad talsmand for Støjgruppen Odense, der onsdag modtog nyheden om, at regeringen og Dansk Folkeparti er klar til at lade udvidelse af motorvejen fortsætte syd om Odense.

- Det er absolut en god dag i dag. Vi har arbejdet med problemerne omkring støj siden 2002, og jeg tror faktisk, at vi har været med til at åbne politikkernes øjne op i forhold til støjproblematikken, siger Erling Lund Hansen.

Han peger på, at WHO og Miljøministeriet anbefaler en støjgrænse på henholdsvis 53 og 58 decibel. Alt over det kan være sundhedsskadeligt. Syd for Odense har Støjgruppen målt larmen til omkring 70 decibel.

- Støj påvirker altså folks helbred. Der er blandt andet en højere forekomst af stress og hjerte- karsygdomme.

Selvom onsdag var en glædens dag for mange fynboer, vil Støjgruppen dog stadig holde krogen i politikerne.

- Vi vil fortsætte med at være beboernes vagthund, siger Erling Lund Hansen.