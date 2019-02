Udlejer: Vi har styr på det hele

Torben Brandt Rasmussen er medejer og direktør i Seden Ejendomsinvest, der ejer den bygning på Nordbirkvej i Seden, hvorfra 39 ton kemikalier er forsvundet sporløst. Han fastholder, at han kan dokumentere alt, der er bortskaffet, selv om Odense Kommune flere gange har spurgt om dokumentationen uden at få svar.

I foråret 2017 var der ifølge en liste udført af Fortum i Nyborg 78 ton kemi på ejendommen. Ifølge den liste, du 17. januar i år har sendt til kommunen, er der nu 31 ton tilbage. Hvor er resten?

- Det er afleveret til en godkendt leverandør. Men du må ringe til min advokat og aftale nærmere.

Hvilken godkendt leverandør?

- Jeg har det ikke i hovedet.

Vi har fået aktindsigt i sagen hos kommunen. Vi kan se, at kommunen kun har fået indsendt dokumentation for bortskaffelse af otte ton, som er solgt til en virksomhed i Horsens. Dermed mangler der dokumentation for 39 ton.

- Ring til min advokat. Der er ingen problemer i det.

Der er det problem, at der mangler 39 ton?

- Det passer i hvert fald ikke. Der er et eller andet galt. Så er listen fra kurator forkert. Ellers ville kommunen vel have kontaktet os.

Kommunen har flere gange bedt om dokumentation for bortskaffelsen. Men der er ikke indsendt dokumentation - ikke ud over for de otte ton, der er kørt til Horsens. Ligger du inde med dokumentation for, hvor de sidste 39 ton er?

- Ja, vi har styr på det hele. Men jeg har altså ikke tid til at snakke med dig nu. Ring til min advokat.

Problemet er, at det kommer til at fremstå lidt uheldigt, hvis ikke der findes dokumentation for, hvor 39 ton kemikalier er blevet af.

- Jeg skal ikke dokumentere noget over for dig. Jeg skal kun dokumentere over for kommunen.

Men der ligger flere forespørgsler fra kommunen om at få dokumentation, der ikke bliver reageret på.

- Nej, det gør der i hvert fald ikke. Du må tage fat i min advokat.

De skriver også i et par af deres mails, at de gerne vil se noget dokumentation...

- Det har de da også fået.

Vil du fremlægge den dokumentation, du siger, der er? Om ikke andet for at rense dig selv for den oplagte mistanke om, kemien er bortskaffet på uberettiget vis?

- Jeg har ikke bortskaffet noget på uberettiget vis. Jeg vil kalde det, du siger, for injurier.

Men Torben, din virksomhed har ansvaret for de her kemikalier. Det er helt relevant at spørge til, hvor de mange ton, der mangler, er blevet af...

- Du etablerer et problem, der ikke findes. Jeg kontakter kommunen nu og spørger, hvad problemet er.

Jeg spørger så igen, om du vil dokumentere over for os, at kemien er bortskaffet lovligt?

- Jeg kan kun sige, at jeg ikke holder noget hemmeligt. Så nu undersøger jeg, hvad det er, du siger omkring det kemi.

Det lyder godt. Du kan fremsende dokumentation til os i løbet af de næste par dage, så vi kan nå at få det med, inden vi skriver de første artikler.

- Det skal I bare gøre. For der er ikke rigtig noget problem i det fra min side. Du insinuerer en hel masse...

Jeg kan blot konstatere, at ud fra de papirer, der ligger i sagen, mangler der dokumentation for 39 ton kemi.

- Det, kan jeg ikke tro, er rigtigt. Så det undersøger jeg.

Det er godt. Vi ser frem til at høre fra dig igen.

- Det bliver min advokat, der kommer til at svare på det.

Interviewet blev gennemført mandag i denne uge. Torben Brandt Rasmussen samt hans advokat fik frem til torsdag til at vende tilbage med dokumentation for bortskaffelsen af de 39 ton kemi, der ikke er redegjort for. Det er ikke sket. Og ifølge Odense Kommune har de stadig kun fået dokumentation for salget af otte ton kemikalier. Advokaten holder ferie, oplyser hans kontor.