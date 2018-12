Udlændingestyrelsen efter sag om somalisk familie: Det tager i gennemsnit fire måneder at få asyl

Jævnligt blusser sager op, hvor behandlingstiden i asylsystemet kritiseres, men hvor lang tid skal asylansøgere regne med at vente på svar? Og hvad skal der til for at få asyl? Læs Udlændingestyrelsens svar her.

Torsdag kunne Fyens Stiftstidende fortælle om familien Abdisalan Hussein fra Somalia. Efter tre år i Danmark med opholdstilladelse har de fået afslag på forlængelse. Nu har de søgt asyl som sidste mulighed for at blive i Danmark. Men hvor længe kan en familie som Abdisalan Hussein forvente at skulle vente på svar? Det har ikke været muligt at få et mundtligt interview med Udlændingestyrelsen, men i en mail skriver styrelsen, at målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asyl i 2018 er maksimalt 130 dage - godt fire måneder. Det er mindre end i 2017, hvor målet var maksimalt 210 dage - svarende til syv måneder. - Hovedparten af asylsagerne klares hurtigere end 130 dage, mens relativt få sager trækker gennemsnittet op, står der videre, og det oplyses, at der i 2018 er givet opholdstilladelse i 60 procent af asylsagerne. - I perioder med stort indrejsetal vil sagsbehandlingstiden generelt stige. (...) Aktuelt er vi inde i en periode med et relativt begrænset pres på Danmarks grænser og på sagsbehandlingen, står der i mailen.

Ingen forskelsbehandling Reglerne er, at man ikke kan komme foran i køen, blot fordi der er tale om en velfungerende familie. Ifølge forvaltningsloven skal sagerne nemlig behandles i den rækkefølge, de kommer ind. Ligeledes er det procedure, at en familie uden lovligt opholdsgrundlag indkvarteres på modtagecenter Sandholm og efter samtaler flyttes til et opholdscenter, indtil asylsagen er færdigbehandlet - også selvom de har boet i landet i flere år. Udlændingestyrelsen oplyser, at der i beslutningen, om en somalisk familie som Abdisalan Hussein kan få asyl, foretages en vurdering af, om ansøgeren vil være i risiko for forfølgelse eller andre former for overgreb, hvis han/hun vender tilbage til Somalia. - Det følger af praksis fra Flygtningenævnet, at det forhold, at ansøgeren kommer fra et al-Shabaab-kontrolleret område eller skal rejse igennem et sådan område i Somalia ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at begrunde asyl, står der videre.