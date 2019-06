Udgav sig for at være fra politiet: Unge mænd dømt for omfattende svindel via Facebook

To mænd fra Fyn og Sjælland er blevet idømt fængselsstraffe for omfattende svindel, hvor en af dem udgav sig for at være fra politiet for at kunne lokke kontooplysninger ud af fremmede personer.

Svindlen og forsøgene på svindel stod på i cirka et år fra midten af 2017 til midten af 2018. I den periode nåede de to mænd at begå 178 forhold, forklarer Annette Korsgaard, specialanklager hos Fyns Politi.

En 19-årig mand fra Fyn, Ibrahim Mohammad Abou Hichme, blev idømt to år og seks måneders fængsel, mens hans 21-årige sammensvorne fra Sjælland, Abu Baker Ahmed Yaseen Al-Nuaimi, blev idømt et år og tre måneders fængsel.

Fyn: Det var især via Facebook, to unge mænd fandt ofrene for den svindel, som de onsdag blev dømt for ved Retten i Svendborg.

Fik kontakt til ofrene via Facebook

Det er mennesker over hele landet, som er blevet udsat for svindel eller forsøg på svindel af de to mænd. I 115 tilfælde foregav den 19-årige mand at være ansat i politiet og forsøgte på den baggrund at lokke kontooplysninger ud af folk.

- Det er kun den 19-årige, der er blevet dømt for at have udgivet sig for at være politimand. Den 21-årige er blevet dømt for at have deltaget i de efterfølgende bedragerier med oplysningerne, men ikke i samme omfang, fortæller Annette Korsgaard.

Med de oplysninger, som det lykkedes at få ud af folk, kunne de to mænd logge sig ind på folks bankkonti, og de kunne overflytte penge eller tilknytte betalingskort til Mobilepay-konti.

- Det er primært via Facebook, man har opnået kontakt. Når man er kommet ind i en gruppe, søger man venskab med vennerne til den, man har skrevet med, og på den måde er man kommet ind i forskellige grupper, forklarer Annette Korsgaard.

Med kontakten etableret skrev mændene beskeder via Messenger og sms til en lang række personer og forsøgte at lokke - og i enkelte tilfælde true - dem til at udlevere blandt andet oplysninger om deres bankkonti.

I flere tilfælde lugtede de potentielle ofre dog lunten og afbrød forbindelsen, og politiet har blandt andet kunnet bygge bevisførelsen i sagen mod mændene på de elektroniske spor, som deres bedragerier efterlod.

- Det er klart, at når man har skrevet med en politimand og givet ham oplysninger, og der derefter forsvinder penge fra ens konto, så bliver det jo anmeldt, siger Annette Korsgaard.

I marts 2018 advarede Nordjyllands Politi om bedrageriforsøgene efter flere anmeldelser fra personer, som var blevet kontaktet på Facebook og Messenger af en påstået betjent ved navn "Preben Nielsen".