De anholdte er mistænkt for at have snydt ældre mennesker på blandt andet Fyn for cirka 800.000 kroner ved at udgive sig for at være et familiemedlem.

Ved at udgive sig for at være et barnebarn eller et nærtstående familiemedlem er ældre mennesker på blandt andet Fyn og i Fredericia-området blevet snydt for omkring 800.000 kroner.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse onsdag, efter at man tidligere onsdag anholdt to mænd på henholdsvis 31 år og 23 år samt en kvinde på 23 år i Valby og Ringsted.

De anholdte er ifølge Københavns Politi mistænkt for gennem en periode på cirka et halvt år at have gennemført mindst otte grove bedragerier mod ældre mennesker på Fyn, i Fredericia-området, på Frederiksberg og Nordsjælland.

I hvert enkelt tilfælde har gerningsmændene ringet til de ældre mennesker og for eksempel udgivet sig for at være barnebarn. Samtidig har de anmodet om at låne større pengebeløb, som de ældre enten har udbetalt kontant eller har overført til en konto, som gerningsmanden har oplyst.

- Det er en meget grov form for bedrageri, de ældre har været udsat for, og morgenens anholdelser er sket efter et grundigt analyse- og efterforskningsarbejde, som har ført politiet på sporet af denne persongruppe, fortæller vicepolitiinspektør Peter Reisz, leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet i Københavns Politi.

Københavns Politi efterforsker fortsat sagen og kan ikke udelukke, at der sker flere anholdelser.

Politiet advarer mod denne form for bedrageri, som særligt er rettet mod ældre mennesker, og opfordrer samtidig pårørende og omgangskreds til at være opmærksomme på fremgangsmåden med at udgive sig for at være et familiemedlem.