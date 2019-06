Uddannelsesforsker om studenterne: - De kan blive lige, hvad de vil - men har selv ansvaret for det

Du kan blive lige nøjagtig, hvad du vil. Men du har selv ansvaret for at nå derhen. Det er ifølge uddannelsesforsker ved SDU Eva Lykkegaard det budskab, der møder de mange nye studenter i disse dage. Og det giver både en stor frihed og en risikofølelse.

Tre års skolearbejde er ovre. Studenterhuen bliver ceremonielt sat på hovedet. Der er studentergilder, der skal skrives i blå bog, og eksamensbeviset skal overrækkes. Og selvom de fleste glæder sig til at blive færdige, sætter det gang i en tid, der ofte er præget af stor usikkerhed og en frygt for at vælge forkert.

- Når man bliver student, går man som ung ind i en periode, hvor der ikke er de strukturer, de har været vant til. Det er en periode, hvor man skal opbygge sig selv, finde ud af, hvem man vil være og lægge sin retning. Men man skal gøre det selv, siger Eva Lykkegaard og tilføjer:

- De er vokset op med at få at vide, at de kan blive hvad som helst. Men samtidig under en forudsætning af, at de selv har valget. De kan ikke skyde skylden på familie eller økonomi. Det er et personligt ansvar med indbygget risiko.

Ifølge Eva Lykkegaard møder de unge en tid, der er præget af tvivl på et hidtil uset niveau, som kan resultere i stress, angst og depression.

- I samfundet er der en tendens til, at man hele tiden udvikler sig og sætter spørgsmålstegn ved, om man er tilfreds med, hvor man er. Og det er klart, at hvis man hele tiden spørger sig selv, om man er lykkelig, kan svaret ikke altid blive et ja.