Udbrud i hele landet: Tre fynboer ramt af salmonella-forgiftning

Sundhedsmyndighederne efterforsker i disse uger et større salmonella-udbrud, hvor mindst 28 har været ramt - heraf tre på Fyn. Svinekød er formentlig årsagen.

Tre fynboer og 25 børn og voksne fra resten af landet har været nedlagt på grund af salmonella-forgiftning.

I alt har 18 været indlagt på hospitalet, oplyser Statens Serum Institut.

Instituttet efterforsker i øjeblikket, hvad der er skyld i udbruddet. Der er tale om en type salmonella, som man normalt ser i svinekød, oplyser Luise Müller, epidemiolog på Statens Serum Institut.

- Vi kender ikke den præcise smittekilde endnu, men det arbejder vi på at finde ud af, fortæller hun.

Der er normalt 10-20 mindre salmonella-udbrud om året.

- Men de er sjældent så store som det, vi ser lige nu. Da skal vi faktisk tilbage til 2014, oplyser Luise Müller.

Der er dog ingen grund til at holde sig fra svinekødet.

- Så længe man gennemsteger og gennemkoger kødet, så kan man roligt købe svinekød. Det, man skal passe på med, er at røre ved råt svinekød og så andre fødevarer uden at vaske hænder. Og med hensyn til risikoen for salmonella er der ingen forskel på økologisk og konventionel svinekød, fortæller hun.