Tyveri i Superbrugsen: Butikstyve efterlyses stadig af politiet

Flere gange i løbet af søndagen har Fyns Politi fået henvendelser fra borgere i sagen om tre butikstyves hærgen i Superbrugsen i Langeskov.

- Vi arbejder med flere henvendelser, som forhåbentligt kan føre til anholdelser, siger Milan Holck, vagtchef i Fyns Politi, søndag aften.

De tre mænd, som ifølge politiet muligvis er østeuropæere, indfandt sig lørdag klokken cirka 17.20 i Superbrugsen. Her stjal de blandt andet spiritusflasker, dyrt oksemørbrad, tandbørster og muligvis noget mere.

Hvad de formentligt ikke vidste var, at der er videoovervågningen i forretningen og endda af den gode slags, så der er tydelige billeder af de tre formodede gerningsmænd.

Tyveriet udviklede sig ifølge brugsuddeleren til røveri, da én af de tre butikstyve reagerede meget aggressivt, da han blev forsøgt stoppet af personalet. Ifølge brugsuddeleren slog tyven ud efter medarbejderen og ramte ham på øret. Flere kunder oplevede også at blive skubbet af manden, da han flygtede ud af butikken og gennem Langeskovcentret. Uden at betale. Nogle af kunderne satte efter ham, men uden at få fat i ham.

De to øvrige medgerningsmænd havde i mellemtiden også forladt forretningen uden at betale.

Ifølge kommentarsporet på en tidligere artikel på fyens.dk skriver en læser, at de tre mænd inden tyveriet i Superbrugsen først var i Rema 1000 ligeledes i Langeskov. De tre mænd stod højlydt og diskuterede i forretningen. Politiet skulle være orienteret om den episode.

Søndag aften havde efterlysningerne dog endnu ikke ført til nogen anholdelser af de tre gerningsmænd, og vagtchef Milan Holck opfordrer til, at hvis borgere har oplysninger høres Fyns Politi gerne om det på telefon 114.