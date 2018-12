Tyvene slog hårdt ned: 46 indbrud på Fyn juleaften

Fyns Politi har fået 46 anmeldelser om indbrud på 29 timer. Indbruddene er sket over hele Fyn.

Politiet er fortsat i gang med at rykke ud og optage rapport hos de mange anmeldere. Der er primært tale om villaindbrud.

- Der plejer at være mange indbrud i juledagene, men det her er helt vildt. Jeg blev selv meget overrasket, da jeg mødte ind og hørte antallet, fortæller han til Fyens.dk.

Mens de fleste af os lod julefreden sænke sig over os juleaften, var der andre, der ikke holdt fri.

To anholdte

Tyvene slap dog ikke lige heldigt hver gang. To tyve er taget på fersk gerning.

Juleaften kunne en patrulje anholde en 44 årig mand på fersk gerning, da han var i gang med at bryde ind i et pizzeria på Sdr. Boulevard i Odense. Det var en snarrådig anmelder, der bemærkede indbruddet og gav politiet et tip. Den anholdte sidder tirsdag morgen til afhøring på politigården.

Endnu 'værre' gik det for en 19-årig mand i Ebberup. Natten til tirsdag opdagede tilfældigt forbipasserende, at der lå dyre designermøbler i en lade i Ebberup. Da politiet nåede frem til stedet, fandt de ved samme lejlighed en 19-årig mand, som er mistænkt for tyveriet af de mange dyre møbler. Han blev ved anholdelsen også fundet i besiddelse af hash og kokain.

Fyns Politi har fået anmeldelser om 25 indbrud i Odense, 4 i Svendborg, 5 i Assens, 4 i Faaborg-Midtfyn, 2 i Middelfart, 3 i Nyborg, 2 i Kerteminde og 1 på Nordfyn.