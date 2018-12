Tyvene er her stadig: 11 nye anmeldelser om indbrud på Fyn

Der er anmeldt to indbrud på Granvænget i Nyby ved Ristinge - her har en tyv blandt andet stjålet øl, vin, slik, en kaffemaskine, en Holmegaard-vase, gulvlanterner og et Weber stegetermometer.

Politiet har også i samarbejde med hjemmeværnet kontrolleret bilister ved til- og frakørsler på motorvejen over Fyn , og det er lykkedes at få varetægtsfængslet nogle mistænkte tyve. Men der er flere på fri fod.

De seneste uger har Fyns Politi forstærket sin indsats mod indbrudstyve - blandt andet ved at opfordre fynboerne til at holde øje med uvante eller mistænkelige personer og biler i deres nabolag .

Tyven nåede lidt længere under et indbrud i en virksomhed på Cikorievej i det østlige Odense. Et vindue blev brudt op, formentlig med et koben, men det er politiets formodning, at tyven kun nåede ind i et rum, før en alarm, som gik klokken 2.09 fik ham til at stikke af fra stedet.

Men det er ikke altid, tyven har heldet med sig. I Kerteminde syntes beboerne i en ejendom i Vestergade fredag ved 20.30-tiden, at de kunne høre noget pusle. De tændte lyset i rummet, som lyden kom fra, men kunne ikke se noget usædvanligt. Lørdag formiddag kunne de imidlertid konstatere, at nogen havde forsøgt at afliste ruden i et vindue.

Det har beboerne i et hus på Sundbrinken i Faaborg til gengæld: Her er en terrassedør blevet brudt op, og tyven er stukket af med ure, smykker, en tablet - og de indkøbte julegaver, oplyser Fyns Politi.

På Kalekovænget i Faaborg benyttede en tyv formentlig også et koben, da han brækkede vinduet til et soveværelse op. Inde i huset forsynede han sig med blandt andet smykker og mønter. Politiet har endnu ikke et fuldt overblik over, hvad der er stjålet.

At dømme ud fra mærkerne i vinduet er det et koben, der har skaffet en tyv adgang til et hus på Avernakøvej i Svendborg. Indbruddet blev anmeldt kort efter midnat fredag aften, og det er sket i tidsrummet fra fredag klokken ni til 0.10 natten til lørdag. Også her er tyven gået rundt i hele huset og har stjålet en Macbook.

Mere is i maven havde den tyv, som klokken 0.57 brød ind i en lægeklinik på Ellegårdsvej i Bellinge syd for Odense, tilsyneladende. Også her blev en alarm udløst, da tyven brød ind klokken 0.57, men vedkommende tog sig alligevel tid til at gennemrode skabe med medicin, inden han stak af. Der var lørdag formiddag endnu ikke overblik over, hvad der måtte være stjålet.

Det var der heller ikke efter indbruddet i en villa på Emilievej i Skibhuskvarteret i Odense. Indbruddet er sket fredag mellem klokken 18.30 og 23.55, og tyven er kommet ind ved at afliste ruden i et vindue, der vender ud mod baghaven.

Politiet ved til gengæld ret præcist, hvad der er blevet stjålet under et indbrud i en villa på Kragemosen i det sydvestlige Odense. På et tidspunkt mellem klokken 17.45 og 22.40 fredag er det lykkedes en tyv at bryde et badeværelsesvindue op, formentlig med et koben eller et stemmejern, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen.

- Det har givet tyven adgang til badeværelset, et soveværelse og et kontor, og der er stjålet et Rolex ur, et grønt G-Shock herreur, en Iphone X og diverse Marguerit-smykker. Hvis nogen bliver tilbudt nogle af disse ting, hører vi gerne om det, lyder det fra vagtchefen.