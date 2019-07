Tyvekoster for to millioner er vendt tilbage til rette ejermænd

For cirka halvanden uge siden fandt en patrulje fra Fyns Politi tyvekoster for tre millioner kroner i en maskinhal på Østfyn. Nu er genstande for cirka to millioner kroner vendt tilbage til deres rette ejermænd.

Tyvekoster for mere end to millioner kroner har nu fundet tilbage til deres rette ejermænd. Den 13. juli stoppede to opmærksomme fynske betjente op ved en maskinhal på Østfyn, da de var på patrulje, hvor de gjorde sig et noget uventet fund. I maskinhallen gemte sig nemlig tyvekoster for over tre millioner kroner. Blandt de mange tyvekoster var blandt andet biler, entreprenørmaskiner, trailere, ATV'ere og endda også et par både. Sidenhen har politiet arbejdet med at finde frem til ejerne af de mange genstande, som menes at stamme fra mere end 130 forskellige indbrud på hele Fyn og andre steder i landet. - Vi har knoklet på at finde ejerne til så mange af de her koster som muligt. Og på trods af at stort set alle maskiner og biler har fået fjernet deres stelnumre, så er det faktisk lykkedes et langt stykke hen ad vejen, fortæller Finn Allan Wegner fra Fyns Politis indbrudsgruppe.

Glade borgere Indtil videre er der cirka 30 personer eller firmaer, der har fået leveret ting tilbage til en samlet værdi af to millioner kroner. Det betyder også, at politiet fortsat har genstande liggende til en værdi af en million kroner, som endnu ikke har fundet sin rette ejermand. De, der har afhentet deres ting, har dog været glade for, at det er lykkes dem at få de stjålne genstande igen. - Vi har fået rigtig god respons fra borgerne, og de har været rigtig flinke til hurtigt at komme ud og kigge på de koster, som måske var deres, og så få dem taget med hjem. Nogle af tingene er jo store maskiner, som har krævet særlig transport, men det er gået rigtig godt, siger Finn Allan Wegner og fortsætter: - Det hele er forløbet godt - også takket været det gode samarbejde vi har haft med de firmaer, som har hjulpet os med at flytte, transportere og udlevere de her koster. Politiet har anholdt en mand i forbindelse med sagen.