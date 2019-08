Tysk advarsel: Hjemtrafikken bliver massiv i den kommende weekend

Ferietrafikken hjem til flere af de tyske delstater er begyndt og vil kunne mærkes på motorvejenes nordgående spor op gennem Europa i weekenden. ADAC råder til at udsætte hjemturen til mandag eller tirsdag.

Det er blandt andre A1 mellem Bremen og Puttgarden, A7 mellem Füssen/Reutte og Flensborg og A9 fra München til Berlin, som ventes at blive hårdt ramt. Ifølge FDM kan særligt vejarbejder på A7 omkring Kassel komme til at genere hjemvendende danske bilister. Hvis det er muligt, bør man vælge en anden dag til hjemrejsen - gerne mandag eller tirsdag, lyder rådet.

Trafik: Er bilen ved at blive pakket til turen hjem fra sommerferien i Sydeuropa, så overvej om du kan køre efter weekenden. For der bliver tryk på de tyske motorveje fredag, lørdag og søndag.

Under alle omstændigheder bør man tage en god portion tålmodighed med i bilen, ikke mindst hvis hjemrejsen går gennem Østrig. Der vil være ekstra trafik på motorvejene A1 og A4 i retning mod Ungarn, hvor der i weekenden køres Formel 1 i Budapest, og man må ifølge ADAC påregne lang ventetid ved grænseovergangene Suben, Walserberg og Kiefersfelden på grund af grænsekontrol.

Er man først endt i en kø, som snegler sig af sted, virker det fristende at køre fra motorvejen, så snart det er muligt. Men lad være, lyder rådet fra ADAC: Landevejene fyldes hurtigt op af andre bilister, der også håber på at komme hurtigere frem. Først hvis køen er blevet længere end 10 kilometer, eller hvis motorvejen er helt spærret, kan det bringe dig hurtigere frem at finde en afkørsel.

På maps.adac.de kan du taste din rute ind og se, hvor lang tid du skal forvente at bruge lige nu, og hvor på ruten der aktuelt er forsinkelser.