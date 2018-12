Tykke breve skal sendes fra posthuset: PostNord har sikret postkasserne mod krudt

Hvis du har behov for at poste et brev, der er mere end 1,4 centimeter tykt, så kan det ikke komme igennem sprækken på de postkasser, som PostNord har sikret mod nytårskrudt.Derfor må du enten på jagt efter en ikke-sikret postkasse eller en tur på det lokale posthus.Du kan se, hvor dit nærmeste posthus ligger, ved at gå ind på http://mobil.postdanmark.dk/find-os/ eller ved at downloade PostNords app.

Alle i Odense

Særligt opmærksom skal man være, hvis man bor i Odense. Her er det nemlig samtlige postkasser, som er blevet sikret mod nytårets ballademagere.

- Hvert år bliver flere postkasser sprunget i luften, og én ting er omkostningerne ved at sætte en ny op, men endnu vigtigere er, at vores kunders breve går op i røg på grund af hærværk. Derfor henviser vi i år til et af de 17 posthuse i Odense, hvis man i den her periode skal sende et brev, der er over 1,4 cm tykt, så vi kan beskytte vores kunder i Odenses breve bedst muligt, siger PostNords distributionschef i Odense, Brian Christensen, der understreger, at postkasserne ikke er helt lukkede, men blot har en mindre åbning end normalt.

- Langt de fleste breve kan altså stadig sendes fra postkassen, mens krudtet holdes ude.