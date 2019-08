Tvivl om teledata: Grov rocker-sag udsat på ubestemt tid

Sagen mod dem skulle have kørt over fem retsdage med start mandag, men i stedet mødte anklager Jacob Thaarup op i retten velvidende, at den ikke kunne gennemføres som følge af rigsadvokat Jan Rechendorffs beslutning for en uges tid siden.

Rigsadvokatens beslutning om, at såkaldt historiske teleoplysninger ikke må indgå som bevis i straffesager, betyder nu, at en retssag om særlig grov kriminalitet inden for det fynske rocker- og bandemiljø bliver udsat på ubestemt tid.

Rigsadvokaten har stoppet brugen af teledata, dvs. oplysninger om hvor en mobiltelefon befinder sig på et bestemt tidspunkt, som bevis i retssager. Det betyder, at en fynsk sag mandag er blevet udsat. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Fejl i masteoplysninger

Rigsadvokaten trak forrige søndag i nødbremsen efter en oplysning fra Rigspolitiet om, at der igen var fundet fejl i telemasters nøjagtige placering. Derfor må oplysninger om, hvor en bestemt mobiltelefon har befundet sig på et bestemt tidspunkt, ikke bruges som bevis i retssager frem til midt i oktober, eller indtil sagen er nærmere undersøgt.

- Mistanken er stadig til stede for de tiltalte, men usikkerheden om teledata betyder, at retten har valgt at løslade dem, fordi den ikke ved, hvornår sagen så kan komme i gang, siger Jacob Thaarup.

Han er ærgerlig over, at sagen ikke kan gennemføres nu og at de fire mænd med forbindelse til bandemiljøet skal løslades.

- Det er en streg i regningen. Det er ikke en situation, vi har ønsket at stå i, for sagen har et omfang og en grovhed, som efter min opfattelse berettiger til, at de skal forblive varetægtsfængslet, mener han.

De fire varetægtsfængslede skal dog ikke glæde sig for tidligt til at blive løsladt, for byrettens beslutning er kæret til landsretten. Så længe den ikke har talt skal de forblive fængslet.