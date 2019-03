Tungmetaller i kloakken: Grænseværdi overskredet med 1760 procent

- Der er indikationer på, at der formentlig er hældt noget i kloakken, siger afdelingschef i Odense Kommune, efter at Vandcenter Syd har taget prøver fra flere spildevandsledninger og brønde hos det tidligere Printline i Seden.

Hvor er tonsvis af farlige kemikalier blevet af?

Sådan har spørgsmålet lydt fra starten af Fyens Stiftstidendes serie "Kemi i forkerte hænder", hvor vi blandt andet har kunnet afdække, at der mangler dokumentation for, hvad der er sket med omkring 36,5 ton kemikalier, som potentielt kan være til fare for mennesker og for miljøet.

De mange ton kemikalier er forsvundet, siden virksomheden Printline A/S gik konkurs i slutningen af 2016 og overlod ansvaret for kemikalierne til ejeren af ejendommen i Seden og til en ny lejer, Årslev Entreprenørforretning, som har håndteret kemikalierne særdeles bekymrende.

Nu kommer Vandcenter Syd med en mulig forklaring på, hvad der kan være sket med nogle af de mange ton kemikalier, der er forsvundet.

Ifølge nye analyseprøver fra brøndene på adressen på Nordbirkvej 4 og fra kloakkerne omkring er der nemlig fundet forhøjede forekomster af nogle af de tungmetaller, som indgik i produktionen hos det tidligere Printline, og som virksomheden altså efterlod på adressen efter konkursen.

I spildevandsledningen er den tilladte grænseværdi overskredet for bly, mens der også er fundet højere koncentrationer af kviksølv og kobber, end man normalt ser. Dog ikke over grænseværdien.

I regnvandsledningen er den tilladte grænseværdi for nikkel overskredet, mens der også er fundet forhøjede koncentrationer af kviksølv og bly.

De mest opsigtsvækkende analyser stammer dog fra flere af de rendestensbrønde, der er på adressen. Her viser prøver fra slammet, at grænseværdien er overskredet for tungmetallerne kobber, nikkel og krom. I én konkret brønd er grænseværdierne for kobber og nikkel overskredet med henholdsvis 156 procent og 1760 procent. Samtidigt er ph-værdien målt til 9,83, hvilket peger i retning af, at der må være tilført noget basisk til brønden.