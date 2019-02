TrygFonden donerer en million kroner til app: Skal hjælpe patienter på OUH med kronisk tarmbetændelse

Patienter med kronisk tarmbetændelse kan muligvis se frem til en forbedret behandling og en lettere dagligdag, efter at TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark har doneret en million kroner til videreudviklingen af smartphone applikationen "Mit forløb", så den også kan benyttes af personer, der lider af kronisk tarmbetændelse.

Ambitionen er, at app'en skal optimere patienternes behandling og arbejdet for de ansatte på Afdeling for Medicinske Mavetarmssygdomme på Odense Universitetshospital.

Den store donation vækker glæde hos projektlederen Marie-Louise Krogh fra Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH.

- Det er ufatteligt dejligt. Der er ikke penge nok til udvikling i sundhedsvæsenet, så det er nødvendigt med den her hjælp, siger hun og fortæller, at videreudviklingen forventes at være færdigudviklet og testet ved udgangen af 2019.

Helt konkret skal app'en give de ansatte mulighed for at følge med i patienternes symptomer og forløb uden at være i telefonisk eller skriftlig kontakt med patienten. Den skal målrettes den enkelte patient, og den skal gøre kommunikationen mellem patient og læge lettere. Det forklarer projektlederen.

- I dag kan det til tider være svært for patienter at komme igennem på telefonen. Med app'en kan de kontakte lægen og er ikke afhængig af at vente i en telefon. Jeg håber også, at app'en på længere sigt kan gøre videokonferencer muligt, så de patienter, der har langt, kan spare turen, siger hun.