Trolde, fake news og valgkamp: Topfolk fra Facebook tager til dialogmøde med Fyens Stiftstidendes abonnenter

- Vi har valgt at takke ja til invitationen, fordi der generelt bliver efterspurgt en højere grad af kommunikation fra vores side. Det har vi hørt, og derfor er der et klart ønske fra vores side om at blive mere transparente i forhold til, hvordan vi administrerer vores platform, og at vi stiller op til arrangementer som det her, hvor vi svarer på helt legitime spørgsmål, siger Peter Münster.

Om de så får svar, vil vise sig, når Facebooks danske policy-direktør i Norden, Martin Ruby, og selskabets kommunikationschef for Norden, Peter Münster, gæster Fyens Stiftstidende til et læserarrangement i Café Stiften på Banegårdspladsen i Odense.

Det er nogle af de spørgsmål, man kan have lyst til at spørge den amerikanske it-gigant Facebook om, og selv om stifter Mark Zuckerberg ikke selv stiller op, så får læserne på Fyens Stiftstidende alligevel en helt unik mulighed for at stille de spørgsmål på mandag.

Hvilken rolle vil Facebook gerne udfylde under valgkampen til folketingsvalget, hvad gør den amerikanske it-gigant for at sikre, at politikerne hverken bliver truet eller udsat for hadefylde kommentarer på deres væg, og kan man overhovedet undgå misinformation eller direkte falske nyheder?

Café Stiften med Facebook Mandag klokken 16 giver Fyens Stiftstidende sin abonnenter en unik mulighed for at stille spørgsmål direkte til Facebook, når selskabets policy-direktør og kommunikationsansvarlige i Norden skal diskutere det sociale medies rolle og ansvar i den kommende folketingsvalgkamp i et Café Stiften. Læs mere og tilmeld dig i annoncen andetsteds i avisen.

Unik mulighed

Sammen med Martin Ruby tager han mod spørgsmål fra læserne mandag, hvor chefredaktør på Fyens Stiftstidende, Poul Kjærgaard, og journalistisk lektor og ekspert i sociale medier fra Syddansk Universitet Filip Wallberg også deltager.

Det glæder Filip Wallberg at Facebook åbner op ved at deltage i arrangementer som Café Stiften. Men it-giganten trækker også et spor af dårlige sager efter sig, mener Filip Wallberg. Så i hans optik har firmaet ikke noget valg.

- Min klare antagelse er, at det er nødvendigt for dem med en charmeoffensiv. Det er svært for Facebook at lukke det skab, hvor skeletterne kommer væltende ud. Det seneste er, at Facebook havde undladt kryptere tusindevis af adgangskoder, som gjorde, at de ansatte på Facebook havde adgang til en række brugeres koder, siger Filip Wallberg, som understreger, at politikerne ikke kommer uden om Facebook, hvis de vil føre valgkamp på de sociale medier.

Han ser mødet mandag som en helt unik mulighed for at sætte ansigter på Facebook og få stillet nogle spørgsmål direkte til virksomheden, som har et ansvar for, hvad der foregår på platformen.

- Men vi har alle sammen et ansvar for at stille højere krav til hinanden, for selv om de er dygtige på Facebook, så kan de umuligt løse alle de problemer, der opstår på platformen. Jeg ser til gengæld gerne, at Facebook reagerer hurtigere, når brugerne anmelder eksempler på alt fra trusler til mobning og fake news, siger Filip Wallberg.