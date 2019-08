Troede der blev skudt ude på vandet: Det var bare torden og lyn

Har du også vendt og drejet dig i sengen natten til torsdag på grund af varmen er du næppe alene om det. For allerede ved fem-tiden var temperaturen på Fyn 19 grader og den stiger op ad dagen.

Og netop varmen og fugten, som Danmark har haft i mange dage sydfra, gav også pæne mængder nedbør i nattens løb, og hos Fyns Politi opkald af den mere usædvanlige slags.

- Vi havde opkald fra Nyborg om, at nogen skød ude på vandet, fortæller vagtchef Torben Jakobsen, Fyns Politi.

Angiveligt mente en borger helt seriøst, at det, han hørte ude fra Storebælt ved sin bolig i Nyborg, var skud. Det var det ikke, for det var torden og lyn som følge af lummervarmen.

Selv om det har regnet de fleste steder på Fyn i løbet af natten har der dog ikke været tale om skybrud, sådan som det var tilfældet natten til onsdag.

I Danmark defineres skybrud som en nedbør på mere end 15 millimeter på 30 minutter, og det skete natten til onsdag 15 gange, men ikke natten til torsdag.

Har man vovet at lade vasketøjet hænge ude i nat er det med stor garanti blevet vådt, men så lad det hænge, for ifølge DMI klarer det op i løbet af morgenen og der kommer solskin resten af dagen. Og ingen varsler om skybrud eller torden.

Om temperaturen natten til torsdag har været oppe at ramme 20 grader et sted i Danmark er endnu for tidligt at sige for DMI. Netop 20 grader om natten er definitionen på en tropenat, og det oplevede flere danskere forrige nat.

- Tropenætter forekommer meget sjældent i Danmark, og at der forekommer en så sent på sommeren, er helt usædvanligt, sagde klimatolog Mikael Scharling, DMI, onsdag eftermiddag.