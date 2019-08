Trods gentagne nedbrud på livsvigtige linjer: Region Syddanmark har fortsat tillid til TDC

På fredagens møde mellem TDC og Region Syddanmark kom teleselskabets topledelse med en dyb beklagelse over den seneste tids nedbrud, der gentagne gange har lammet livsvigtige teleforbindelser. Efter mødet slog regionen fast, at den fortsat har tillid til TDC.

- Vi er meget, meget kede af de nedbrud, der især har ramt Region Syddanmark. Vi vil gerne undskylde overfor de borgere og medarbejdere, der kan have været påvirket af situationen. Jeg kan forsikre om, at vi i TDC har kastet alle ressourcer ind i arbejdet for at sikre, at lignende hændelser ikke sker igen.

Derudover har udfaldene også påvirket den interne telefonkommunikation på sygehusene. Årsagen til de mange udfald skyldes ifølge TDC, at virksomheden er i gang med at modernisere og forbedre telefonnettet

TDC bedt om årsagsanalyse

Det fremgår af pressemeddelelsen, at Region Syddanmark har bedt TDC om at levere en detaljeret årsagsanalyse for fejlene samt en plan for, hvordan de kan undgås fremover.

Derudover leverer TDC også en plan for deres videre arbejde med moderniseringen af telefonnettet, og indtil da er TDC enige med regionen om, at alle sejl sættes til for at sikre et stabilt telefonnetværk.

Region Syddanmark og TDC vil også gennemgå samt forstærke de nuværende alternative kommunikationsveje til den interne kommunikation, så sygehusene kan kommunikere internt og opretholde patientsikkerheden, hvis en lignende situation skulle opstå i fremtiden.

Endelig vil TDC og regionen intensivere kommunikationen mellem de to parter i forbindelse med ændringer og eventuelle driftsforstyrrelser.