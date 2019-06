Trist, men afklaret: Pernille Bendixen forlader Folketinget

Med en halvering af antallet af mandater, måtte Dansk Folkeparti sige farvel til Pernille Bendixen, der nu skal på jagt efter et nyt job uden for Christiansborg. Hun vender ikke tilbage til jobbet som dagplejemor.

En kort sekund håbede Pernille Bendixen på, at hun kunne få nok personlige stemmer til at erhverve et af de to fynske mandater, som Dansk Folkeparti fik ved folketingsvalget. Men det blev Alex Ahrendtsen og Jens Henrik Thulesen Dahl, der løb med de to mandater. Et udfald, som Pernille Bendixen var ærgerlig over, men også forberedt på.

- Vi ved, at det er vilkårene ved det her job - det er kun til låns. Vi er alle tre gået tilbage i personlige stemmer. Men alt taget i betragtning, synes jeg, at det er et pænt valg, jeg har haft. Jeg er i hvert fald godt tilfreds, sagde hun.

Selv om partiet er gået fra fire til to mandater, er Pernille Bendixen overbevist om, at de to mandater fortsat vil sørge for at kæmpe for de fynske mærkesager i Folketinget. Derudover håber hun også på, at partiet kommer stærkt igen og løbende vender tilliden tilbage hos vælgerne.