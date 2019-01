Tricktyv spillede barnebarn: Ville narre 60.000 kr fra 92-årig

- Han var meget overbevisende, og jeg havde faktisk hævet pengene til ham, siger Jørgen Nielsen om et tricktyveri, der var tæt på at koste hans 92-årige mor 60.000 kroner. Genrefoto: Colourbox

En ung mand kom langt i forsøget på at franarre en 92-årig kvinde 60.000 kroner ved at udgive sig for at være kvindens barnebarn. Den 92-åriges søn afslørede dog tricktyven og står frem for at advare andre.

En 92-årig kvinde fra Odense ville gerne hjælpe hendes barnebarn, da han ringede torsdag for at låne penge til en bil. Heldigvis kontaktede den ældre kvinde dog sin søn først, som i sidste ende var snarrådig nok til at afsløre, at "barnebarnet" i virkeligheden var en tricktyv, som udgav sig for at være den 92-åriges barnebarn. Nu står sønnen, Jørgen Nielsen fra Odense, frem for at advare andre om at falde for lignende tricktyve, som var meget tæt på at få penge ud af sit forsøg i denne omgang. - Han var meget overbevisende, og jeg havde faktisk hævet pengene til ham, siger Jørgen Nielsen. Ifølge Jørgen Nielsen er flere af moderens ældre naboer i kvarteret også blevet kontaktet af tricktyve, som udgiver sig for at være deres børnebørn. - Der er flere af dem, der også er politianmeldt, så vidt jeg ved. Men det er ikke lykkedes tricktyvene at få penge fra dem, siger han.

Vundet i lotto Det skete heller i tilfældet med hans 92-årige mor, men det var tæt på, efter at moderen torsdag blev ringet op af en ung mand, som udgav sig for at være hendes barnebarn Magnus - søn af Jørgen Nielsens søster. - Han fortalte min gamle mor en historie om, at han havde en virkelig god mulighed for at købe en bil, da han lige havde vundet i lotto eller noget i den stil. Han ville dog først få pengene senere og i mellemtiden ville han gerne låne dem af sin mormor, som han kaldte hende, siger Jørgen Nielsen. Han hørte om historien, da hans mor kontaktede ham for at spørge ham til råds i sagen. - Hun ville faktisk ringe til sin datter, min søster som er mor til Magnus, men personen sagde, at der var tale om en overraskelse, og hun ikke skulle ringe til "hans" mor. I stedet ringede min mor så heldigvis til mig, fortæller Jørgen Nielsen. - Min første reaktion var faktisk, at hvis min mor gerne ville låne sit barnebarn penge til en bil, så skulle hun da bare gøre det. Men jeg bad hende få ham til at ringe til mig, fortæller Jørgen Nielsen.

Ville sende kammerat efter pengene Jørgen Nielsen har ikke talt i telefon med sin søsters barn ret mange gange, så han havde ikke grund til at tvivl om, at det var "Magnus", han fik i røret senere torsdag. De aftalte, at Jørgen Nielsen skulle hæve pengene, som "barnebarnet" ville komme forbi efter fredag. Det blev dog aldrig til noget, for fredag ringede den falske Magnus igen til Jørgen Nielsen. Han sagde, at nu var han blevet kaldt til jobsamtale og bad derfor om, at han i stedet måtte sende sin kammerat "Martin" ud for at hente pengene. - Det syntes jeg var virkelig mærkeligt, men han prøvede på alle måder at få mig til at udlevere pengene, så jeg begyndte at blive mistænkelig. Derfor ringede jeg selv til min søster, siger Jørgen Nielsen. Jørgen Nielsens søster kontakter med det samme sin søn, den rigtige Magnus. Han er rigtig nok jobsøgende, men han har hverken vundet i lotto, ved at købe en bil eller til jobsamtale. Og han er slet ikke i færd med at låne 60.000 kroner af sin gamle mormor. - Faktisk hader han biler. Han cykler rundt til alting, siger Jørgen Nielsen. Han har aldrig oplevet noget lignende, siger han og står nu frem for måske at sørge for, at andre heller ikke hopper på den slags historier. - Hvis jeg kan hjælpe nogen fra at blive franarret deres penge, så vil jeg meget gerne det, siger han. Han var selv meget tæt på at falde for tricktyven. - Han var meget veltalende og vidste eksempelvis, at Magnus er jobsøgende. Det kan man selvfølgelig se på Linkedin og den slags steder, men det var meget overbevisende. Tricktyveriet er anmeldt til Fyns Politi.