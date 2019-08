Tre unge i tyverne vælger Skarøfestivalen hvert år: - Karmakontoen er i top

Om Skarøfestivalen

Det er ottende gang, at musikfestivalen på Skarø finder sted med Lasse Bekker og Rune Kruse som ejere og arrangører.Festivalen har skiftet navn til Skarøfestivalen, hvor den de tidligere år hed Love In. Den varer over tre dage - i år fra 1. til 3. august.



Der er i år udsolgt med 1500 solgte billetter. Der blev udsolgt allerede i februar måned, hvorefter arrangørerne satte 50 yderligere billetter i salg.



2018 blev året, hvor festivalen for første gang var udsolgt. Øverst på plakaten det år var C.V. Jørgensen. Samme år blev festivalen også flyttet fra juli til begyndelsen af august.



Topnavnene på plakaten i år er Dizzy Mizz Lizzy, der spillede torsdag aften, Magtens Korridorer, der spillede fredag og Savage Rose, som spiller lørdag.



Festivalen holdes i Lasse Bekkers æblehave.



Der er i år 150 frivillige.