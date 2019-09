Den uhyggelige sag om stenkast på Den Fynske Motorvej trækker spor til folketingspolitikeren Marlene Ambo-Rasmussen. Hun har oplevet at få sten kastet igennem sit vindue. Og det har vist sig, at der er dna-match til sten, der har været brugt til at kaste fra broer på Fynske Motorvej. Foto: Nils Svalebøg