Tre spor lige nu: Vandet skal væk fra motorvejen

Motorvejen har sit helt eget afvandingssystem, som skal kunne klare et ekstra spor og fremtidens klima. Det er den mest tidskrævende del af det milliarddyre anlægsprojekt på Fynske Motorvej.

Blommenslyst: Et kæmpestort hul i jorden. Det er det første, trafikanterne på E20 ser til motorvejsudvidelsen, når de kommer kørende fra øst. På højre hånd mellem Ravnebjerggyden og Spedsbjergvej er entreprenøren M.J. Eriksson i denne tid ved at udvide et regnvandsvandbassin, så det kan tage fra, når regnen for alvor vælter ned over den snart meget bredere motorvej. - Selve motorvejens belægning bliver omkring 32 meter bred, så det er et stort areal, vandet skal ledes væk fra, forklarer projektleder Robin Højen Madsen fra Vejdirektoratet. I alt skal der fjernes 12.200 kubikmeter jord ved netop dette bassin. Hertil skal der lægges mange kilometer kloakrør.

Tre spor lige nu Hvad laver alle de mennesker og maskiner, man kan se, når man kører på den vestfynske motorvej?Det store arbejde med udvidelsen til tre spor mellem Nr. Aaby og Odense Vest er godt i gang. Masser af mennesker vil få deres gang på projektet, og i denne serie kigger avisens udsendte jævnligt forbi og fortæller, hvad de arbejder med.Udvidelsen af E20 til tre spor sker i to etaper. Først mellem Odense Vest og Gribsvad, der forventes at stå klar i slutningen af 2020. Herefter kommer strækningen mellem Gribsvad og Nr. Aaby, som efter planen vil være færdig inden udgangen af 2022

Store kloakrør på 70 centimeter i diameter graves ned i fire meters dybde ved regnvandsbassinet mellem Ravnebjerggyden og Spedsbjergvej. Et kilometerlangt net af stadigt mindre kloakrør sørger for at regnvandet fra motorvejen kan blive ledt hertil. Foto: Michael Bager

Kan redde oliespild Når udvidelsen af motorvejen mellem Nr. Aaby og Odense V til sin tid står færdig, vil nogle diskrete brønddæksler sammen med regnvandsbassinerne være blandt de få synlige tegn på det netværk af rør, som skjuler sig under asfalten. - For hver kilometer motorvej bliver der typisk lagt tre-fire kilometer rør, siger projektlederen. Han anslår, at omkring to tredjedel af tiden med at anlægge motorvejen bruges på netop rørlægningen. Afvandingssystemet er helt sit eget og deler ikke rør med for eksempel landmændenes dræn. Robin Højen Madsen forklarer, at regnvandsbassinerne eksempelvis også kan bruges til at opsamle olie, der lækker fra en væltet tankvogn, hvis det skulle ske.

For hver kilometer motorvej bliver der typisk lagt tre-fire kilometer rør. Omkring to tredjedel af tiden med at anlægge motorvejen bruges på netop rørlægningen. Foto: Michael Bager.