Tre spor lige nu: Lille skov må vige for kæmpe støjvold

Støjvolden, som skal ligge mellem motorvejen og Skallebølle, bliver sine steder op til 10 meter høj, oplyser Robin Højen Madsen, som anslår at den kommer til at bestå af 300.000 kubikmeter jord.

Kildebjerg: Det helt jordnære arbejde med at bygge første etape af det tredje spor på Den Fynske Motorvej er nu for alvor synligt. Arkæologerne fra Odense Bys Museum er færdige med deres undersøgelser, og har efterladt markante striber i landskabet.

Farten sænkes natten til mandag

Allerede natten til mandag går man i gang med at forstærke midterrabatten på motorvejen. Arbejdet sker mellem søndag klokken 22 og mandag klokken 6, oplyser Robin Højen Madsen.

- Her vil man opleve, at der kun er et spor farbart i vestlig retning, og at der er en hastighedsbegrænsning på 80 km/t, forklarer han.