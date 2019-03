Tre spor lige nu: Kegler advarer om skarp kant

Trafikanterne på Den Fynske Motorvej skal nu vænne sig til at lette på speederfoden vest for Odense.

Spedsbjerg: Mandag morgen kan trafikanterne på E20 lige øst for tilkørslen til Middelfartvej se noget nyt i midterrabatten.

I nattens mulm og mørke er der stillet kilometervis af kegler ud i det vestgående spor, hvor hastighedsgrænsen nu er sat ned til 80 km/t. Det er der en god grund til, for natten igennem er der blevet fræset 20 cm af asfalten ind mod midterrabatten af, så der nu er en høj og skarp kant, man nødigt vil have sine dæk alt for tæt på.

- I løbet af de kommende nætter skal jorden i midterrabatten fjernes og der skal lægges asfalt ud, forklarer Morten Due Hansen. Han er ingeniør i Vejdirektoratet og er sent søndag nat ude for at se til arbejdet på motorvejen.