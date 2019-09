Ved Gadsbøllevej er en 62 meter lang faunapassage ved at blive boret under den fynske motorvej. Foto: Michael Bager

En tunnelboremaskine sørger for, at trafikken ikke står stille, mens en faunapassage etableres under den fynske motorvej.

Vissenbjerg: Det er ikke kun bilerne, der kommer nemmere frem, når udbygningen af motorvejen på Vestfyn bliver færdig. Inden længe kan de vilde dyr også krydse den travle færdselsåre sikkert. Det sørger Kurt Jensen og hans sjak fra M.J. Eriksson for. I disse dage er den første af to borede tunneler under motorvejen ved at blive anlagt. Det sker ved Gadsbøllevej mellem afkørslerne 54 og 55. Lige her danner bakkerne i landskabet en naturlig tragt, og det er i bunden af denne, en 62 meter lang faunapassage er ved at blive boret mange meter under motorvejen.

Tre spor lige nu Hvad laver alle de mennesker og maskiner, vi kan se, mens vi kører på den vestfynske motorvej?Det store arbejde med udvidelsen til tre spor mellem Nr. Aaby og Odense Vest er så småt gået i gang. Masser af mennesker vil få deres gang på projektet, og i denne serie kigger avisens udsendte jævnligt forbi og fortæller, hvad de arbejder med.Udvidelsen af E20 til tre spor sker i to etaper. Først mellem Odense Vest og Gribsvad, der forventes at stå klar i slutningen af 2020. Herefter kommer strækningen mellem Gribsvad og Nr. Aaby, som efter planen vil være færdig inden udgangen af 2022

Med et tryk på 40 tons presse tunnelelemenerne ind under motorvejen. Foto: Michael Bager

Materiale sorteres på stedet En hel lille containerby er skudt op på nordsiden af motorvejen. Fra kontrolrummet i styrecontaineren på en lille bakketop arbejder Kurt Jensen koncentreret, mens endnu et af de tre meter lange rørelementer presses ind bag borehovedet. - Man skal ikke tage noget for givet i forhold til, hvad man kan bore ind i, siger formanden. Han fortæller, at alt materiale, der bliver boret ud, sorteres på stedet. Og vandet fra arbejdet genanvendes. Når arbejdet med denne faunapassage er færdig, flyttes byggepladsen halvanden kilometer længer mod vest, hvor en lignende tunnel skal bores.

Fra kontrolrummet i styrecontaineren arbejde formand Kurt Jensen koncentreret med at styre tunnelboremaskinen. Foto: Michael Bager

Billigere end at grave På hele anlægsstrækningen skal det bygges tre faunapassager. To af dem bliver borede rør. - Det er billigere at bore end at grave motorvejen op. Desuden kan det laves i ét hug og helt uden at genere trafikken, forklarer Robin Højen Madsen, Vejdirektoratets projektleder på motorvejsudvidelsen.

Kontakten med borehovedet 40 meter længere fremme foregår med et kabel, som Casper Rasmussen løbende forlænger. Foto: Michael Bager

Et efter et presses tre meter lange stykker af rør ind under motorvejen. Niels Rasmussen er ved at gøre klar til endnu et pres. Foto: Michael Bager