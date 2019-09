Døgnet rundt sidder folk i Vejdirektoratet klar til at gribe ind, hvis noget går galt på statens veje - for eksempel Fynske Motorvej.

Fyn: Føler man sig kigget lidt over skulderen på Fynske Motorvej, er det nok ikke helt forkert. Døgnet rundt overvåges motorvejen med kameraer, og på den strækning, hvor anlægget af det tredje spor på Fynske Motorvej er i gang lige nu, sidder kameraerne særligt tæt. På netop disse 24 kilometer har Vejdirektoratet placeret 28 kameraer, som løbende sender levende billeder af trafiksituationen til Vejdirektoratets Trafikcenter i København. I et ni etager høje kontroltårn på Kalvebod Brygge i København samles trådene fra de omkring 600 kameraer, der konstant giver et billede af alle statsveje i Danmark. - Her er vi hele tiden i beredskab og klar til at gribe ind, forklarer afdelingsleder Stine Bendsen, som sammen med operationel koordinator Jacob Langebæk Hegner viser rundt mellem snesevis af skærme i det enorme kontrolrum.

Trafiktårnet Øst Fra den ni etager høje cylinderformede bygning med udsigt til Fisketorvet og Københavns Hovedbanegård overvåges væsentlige dele af den danske infrastruktur. Ud over Vejdirektoratet, som holder øje med statsvejen, holder også DSB og overvågningen af S-togene i hovedstadsområdet til her.Bygningen blev færdig i 2015 og er ikke tilgængelig for offentligheden.Midt i trapperummet svinger et 36 meter højt foucaultspendul som en evig påmindelse om, at trafiktårnet er en del af verdens konstante bevægelse.

DR P4's trafikradio har sit eget studie midt inde i trafikcentret. Her arbejder trafikværterne Karina Elbæk (tv), Cecilie Keldsen og deres kolleger på skift fra klokken 5-21. Resten af døgnet passes trafikradioen af de vagthavende i Vejdirektoratet. Foto: Michael Bager

- Vi er dem, der gør noget ved det Ud over kameraer får folkene i trafikcentret også meldinger fra myndigheder og fra borgere, som ringer ind. - Vi er meget afhængige af, at man ringer ind til os, hvis man ser noget usædvanligt på vejene. Det kan for eksempel være tabt gods eller for meget vand på vejene. I alle de situationer, hvor man tænker 'hvorfor er der ikke nogen, der gør noget', bør man ringe ind til os. Vi er nemlig dem, der kan gøre noget ved det, fastslår Stine Bendsen. - Men vi er nødt til at vide det, og her er trafikanterne vores øjne på vejen, tilføjer hun. Telefonnummeret til Vejdirektoratets Trafikcenter er 80 20 20 60. Alt efter om det er en tabt cykel, et skybrud eller noget endnu være, griber folkene i trafikcentret ind ved typisk at sende Falck eller politi af sted. Det er også herfra, trafikanterne informeres om problemer både via skilte, på apps og hjemmesider samt via DR P4's trafikradio.

Følg selv med i trafikken Med Vejdirektoratets trafikkort.dk har du næsten hele kontrolrummet i din egen lomme og kan bl.a. følge med på mange af Vejdirektoratets trafikkameraer.

28 kameraer følger den strækning vest for Odense, hvor det tredje spor i disse år er ved at blive anlagt.. Foto: Michael Bager

Radiostudie midt i kontrolrum Kontakten til trafikradioen er meget tæt. Midt i kontrolrummet har DR's P4 sit eget studie, som det meste af dagen er bemandet med to-tre trafikværter. Herfra passes trafikradio udenfor myldretiden, mens for eksempel DR P4 Fyn laver sin trafikradio i myldretiden. - Vi afbryder udsendelsen med det samme, hvis det er livsvigtigt. Hvis et barn for eksempel står på motorvejen, eller vi får melding om en spøgelsesbilist, fortæller journalist Karina Elbæk, som sammen med Cecilie Keldsen er de stemmer, der denne formiddag afbryder med trafikmeldingerne. - Hvis det ikke haster, venter vi med at bryde ind på et passende tidspunkt, forklarer Karina Elbæk, som har 18 års erfaring på trafikradioen. - Jeg kan alle sjællandske motorvejsafkørsler i hovedet, griner hun.

Kontrolrummet kan mandes op til 18 arbejdsstationer i kritiske situationer. Men i det daglige passes stedet af otte personer på hverdage og ned til to mand om natten. Foto: Michael Bager

Klar til snestorm og skybrud Foran kontrolrummets storskærm sidder der i dagtimerne omkring otte personer og følger trafikken. - Vi har 18 pladser, så vi kan mande op i tilfælde af snestorm eller store skybrud, forklarer Jacob Langebæk Hegner. Det har dog endnu ikke været så kritisk, at alle pladser skulle i sving, oplyser han. Når vejret og trafikken er ekstra voldsom, råder kontrolrummet desuden over et tv-studie, hvorfra tv-stationer kan dække situationen.

Trafiktårnet Øst rejser sig på en lille bakketop på det gamle baneterræn over for Fisketorvet i København. Foto: Michael Bager

Ingen fartbøder Skulle en og anden frygte at de mange kameraer bliver brugt til at holde øje med fartbøller, så kan de slå koldt vand i blodet. - Det er ikke vores myndighedsopgave. Og desuden kan vi slet ikke se nummerpladerne, lyder det fra Stine Bendsen.

Midt i trapperummets svinger et 36 meter højt foucaultspendul som en evig påmindelse om, at trafiktårnet er en del af verdens stadige bevægelse. Foto: Michael Bager

Lærer af videoerne Men de fynske optagelser gemmes til senere analyse, så Vejdirektoratet kan blive klogere på, hvordan man gør tingene bedre. - Sammen med politi og beredskab har vi prøvet forskellige ting af. For eksempel at vi nu sender en ladvogn til ulykker med det samme - frem for at vente på, at politiet eller vores egne folk kommer frem til stedet og bestiller en. Det kan nogle gange være forgæves, men alt i alt ryddes vejene hurtigere på den måde, forklarer Stine Bendsen.

28 trafikkameraer fra Vejdirektoratet overvåger konstant strækningen vest for Odense, hvor motorvejen er ved at blive udbygget med et tredje spor. Foto: Michael Bager

