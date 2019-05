Henrik Lund Jensen: - Lokalt er jeg spændt på at se, hvordan letbanen kommer til at fungere i 2021, for den måde tingene fungerer på nu, er på ingen måder optimal. Nationalt er det vigtigste for mig, at vi får udbygget den kollektive trafik, både de regionale busruter, bybusserne og togdriften. Det mindsker CO2-udslippet til gavn for klimaet, og det sikrer, at de borgere, der ikke lige investerer i en bil, kan komme frem - og alle de studerende, der pendler.- For mig er det helt nødvendigt, at vi tænker klimaet ind i de fremtidige trafikprojekter, hvis vi skal opfylde de klimakrav i Parisaftalen, som vi har forpligtet os til. Derfor så jeg også gerne, at folketingspolitikerne gjorde noget mere for at øge antallet af elbiler. Der er kommet 14 procent flere biler i Odense hen over de senere år, og de er med til at belaste klimaet. Den udvikling skal vendes. Det bedste vil selvfølgelig være at få flere til at cykle, men den slags er svært at gøre noget ved politisk. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Else Marie Bech: - Jeg synes, det vigtigste er, at motorvejen bliver udbygget med tre spor hele vejen hen over Fyn. Jeg har meget familie, som ræser af sted for at pendle til arbejde, og jeg er selv nogle gange nervøs for at køre på motorvejen, fordi man aldrig ved, om man kommer til at holde i kø og på den måde bliver forhindret i at nå frem i tide.- Jeg ved ikke, om jeg når at blive påvirket af de store klimaforandringer, men jeg synes, man skulle gøre noget, så vi ikke flyver så meget. Det kunne man jo for eksempel gøre ved at lave nogle gode løsninger med elektriske tog og satse mere på elbiler i fremtiden. Foto: Birgitte Carol Heiberg