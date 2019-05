Tre meninger: Frygter du nedskæringer i velfærden?

Den danske velfærd koster mere og mere, fordi flere af os får brug for hjælp. Får fremtidsudsigterne fynboerne til at frygte for en dårligere velfærd? Det spurgte vi tre af deltagerne til torsdagens Café Stiften om.

Helge Nørgaard, Verninge. - Jeg tror ikke, at der bliver skåret ned på velfærden - vi har nok været nede på bunden og er på vej mod et bedre niveau. Både Lars Løkke og Socialdemokratiet har lovet at give meget til velfærden. Det er jo hele råderummet, de har afsat til at holde velfærden ved lige, så der er ikke noget, der tyder på forringelser. - Jeg er netop gået på pension, og når jeg ser frem mod den tid, hvor jeg selv får brug for hjælp, tager jeg det helt roligt. Jeg tror på, at vi vil få det bedre, end de ældre har det i dag.

Merete Pedersen, Næsby. - Jeg er frygtelig bekymret for, hvilke tilbud vi kan få i fremtiden. Allerede nu bliver der skåret ned, og jeg frygter, at det vil fortsætte. Jeg tror simpelthen ikke, at samfundet har råd til os, når vi bliver gamle. - Jeg har en svigermor på 95 år, så jeg har et indblik i, hvordan forholdene er i dag. Hun klarer sig godt, men man kunne bestemt godt ønske sig mere hjælp, end den hun får - for eksempel når det drejer sig om rengøring.