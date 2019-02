Nu er tiden moden til, at Fyn får en Michelin-stjerne. Det mener både en kendt anmelder, en fynsk kok og en rutineret guideredaktør. Om det lykkes denne gang afgøres på mandag ved et stort arrangement i Aarhus.

- Da guiden bevægede sig uden for København, burde det øjeblikkeligt have udløst en stjerne til Falsled Kro, for det har altid været en driftssikker restaurant med et højt gastronomisk niveau, der er til at regne med, skriver han på Facebook og peger på The Balcony, Sortebro Kro, Pasfall og Lieffroy som andre fynske restauranter, der bør være med i opløbet.

Ole Troelsø, meget anerkendt madanmelder gennem mange år for dagbladet Børsen og tidligere formand for Danske Madanmeldere, mener, det er på høje tid, en fynsk restaurant får en Michelin-stjerne.

Kokken Per Hallundbæk, der tidligere har drevet Falsled Kro, er ligeledes forundret over, at der endnu ikke er tildelt stjerner på Fyn. Han håber, at 2019 bliver året, hvor det sker.

- Michelin-guidens veje er lidt uransagelige. Vi har klart nogle gode kandidater på Fyn, som kunne få en stjerne, og jeg synes, at Fyn har fortjent et par stjerner i denne omgang, siger han.

Bent Christensen, som har udgivet Den Danske Spiseguide siden 1978, mener også, at der er flere restauranter, som bør være i spil, men tror ikke, at der bliver tale om en decideret stjerneregn.

- Jeg tror, at der går politik i den og kan ikke forestille mig, at Michelin kunne finde på at smide fire, fem stjerner på Fyn på én gang, siger han.

Avisen har talt med seks fynske restauratører, og tre af stederne har der været repræsentanter for Michelin-guiden til stede inden for det sidste år, skønner de.