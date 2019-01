Der er flere muligheder for at bringe et tog til omgående standsning, hvis uheldet er ude.

1. Styrepinden Togets "styrepind", som lokoføreren bruger til at sætte hastigheden med, har også en fareopbremsningsfunktion. Man kan således hive den helt i bund. Det svarer groft sagt til at hamre bremsen i, når man kører bil.

2. Nødstop - tre muligheder Der findes tre store, røde nødstopsknapper i førerummet: En på venstre side af kontrolpanelet, og en på hver sin side af døren indtil passagerkabinerne. Trykker man på en af dem, bringes toget straks i hold.