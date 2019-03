Tre lærere underviser indlagte børn på OUH: - Vi spiller altid UNO lige inden 10-frikvarteret

På H. C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH, underviser tre lærere fra Provstegårdskolen indlagte børn. Nogle dage har de tre elever - andre dage 10 - i deres lille skole.

De ved aldrig helt, hvordan dagen former sig, de tre lærere, der underviser i skolen på H. C. Andersens Børne- og Ungehospital på OUH. De ved ikke, hvor mange børn der kommer i skole, eller hvordan børnene har det. Og de kan ikke hænge sig i lærerplaner eller have alt for ambitiøse mål for undervisningen. - Det vigtigste er, at det er rart og hyggeligt at være her. Børnene skal have lyst til at komme, og så prøver vi at finde noget, der kan ramme bredt, hvor alle kan kan være med, fortæller Anne Riisager Nyhøj, der er en af de tre lærer i hospitalets skole. - Det kan være Ultra Nyt eller Lego Education eller andet, forklarer hun. Børnene i skolen er i alle aldre, og de tre lærere skal være klar til at undervise helt små skoleelever og tage 9. klasses børn til afgangseksamen. Der kan højest være 10 børn i skolen, som er et mindre lokale på afdelingen med en skydedør i midten, hvor de kræftramte børn kan sidde for sig selv. Der er sjældent ro ret længe ad gangen for læger, sygeplejersker, forældre og andet personale render ind og ud. - Vi prøver at skabe så meget ro som muligt, men vi er jo på et hospital. Pludselig skal børnene til fysioterapi, eller der en vigtig samtale. Så bipper det fra deres medicin-indtag eller andet, fortæller Anne Riisager Nyhøj.

Lærerne mødes en time, inden børnene kommer og planlægger skoledagen. Her er det Anita Jepsen, der hjælper en elev. Foto: Michael Bager

Her kan tiden gå Johnny Andersen på 12 har en kunstig hjerteklap og Hunters Syndrom. Normalt går han i 5. klasse på Båring Skole, men hver mandag er han på OUH for at få medicin. Som regel går han i skolen på børneafdelingen, mens han bliver behandlet. - Jeg kan godt lide at komme her. Vi får lidt mere lov til at lave, det vi selv vil. Lektier for eksempel. På skolen derhjemme bestemmer læreren jo, hvad vi skal lave, forklarer han. Sammen med de andre er han gået i gang med Lego Education, hvor man kan bygge og programmere ting med lego og en Ipad. Programmet har forskellige niveauer, så det kan passe til forskellige aldre. I lokalet ved siden af spiller Kasper Kjærgaard på 10 år Yatzy. Han skulle egentlig gå i 4. klasse på Løsning skole, men har ikke været der siden sommerferien. - Jeg går som regel herned i skolen for at få tiden til at gå, mens vi er her. Det er meget anderledes end min skole hjemme, men det er hyggeligt nok, siger han.

Anne Risager Nyhøj hjælper med Lego Education, hvor børnene kan programmere små lego-byggerier. Foto: Michael Bager

Altid UNO Dagene er omskiftelige i skolen på OUH, men en ting ligger altid fast. - Vi spiller altid UNO lige inden 10-frikvarteret. Det er godt til at skabe relationer, hvis børnene ikke kender hinanden så godt. Og her kan alle aldersgrupper være med, fortæller lærer Anita Jepsen. Hun har være lærer i udskolingen på Provstagårdsskolen i 15 år, inden hun for fem år siden fik tjansen i skolen på OUH. - Relationsarbejdet er meget vigtigt her. Vi har ikke adgang til børnenes journaler, fordi vi er kommunalt ansatte, men samarbejder med personalet, så vi ved så meget som muligt om børnene. Det kan være meget svært at vide, hvor meget vi kan presse dem, men efterhånden lærer vi dem jo heldigvis at kende, forklarer Anita Jepsen. Samarbejdet med børnenes hjemskoler er også en vigtig del af lærernes arbejde, ligesom de bruger meget tid på at sikre, at de kommer godt i gang med hjemskolen, når de bliver udskrevet.

Bjørn Roust Pedersen ligger på en isolationsstue og modtager bla. musikundervisning af Niels Fritsen. Børn indlagt på OUH går også i skole. Foto: Michael Bager

Niels har humor Otte-årige Bjørn Pedersen, der har leukæmi og er indlagt på ottende måned, er ekspert i at se på livets lyse sider. - Hvis jeg nu aldrig var blevet syg, så havde jeg jo ikke lært at spille guitar. Jeg fik en guitar, fordi Niels havde en, smiler han fra sin seng i enestuen. Guitaren har han i skødet, og ved siden af sidder lærer Niels Staarup Fritsen med sin guitar. Bjørn Pedersen er et af de børn, der skal have besøg af læreren på stuen. Han må ikke være ude på afdelingen, så hver dag kigger en af lærerne ind til ham. Når det er Niels, har han ofte guitaren med. - Jeg elsker, når lærerne kommer ind til mig. De er så morsomme. Du har i hvert fald humor, Niels, griner Bjørn.

Lego We Do kan bruges af børn i alle aldre, og egner sig godt i en skole, hvor børn fra 0. til 9. klasse undervises sammen. Foto: Michael Bager

Bjørn Roust Pedersen og Niels Fritsen har sammen med syv andre kræftramte børn lavet en sang på Youtube. Den hedder Cool kemo-kids. Foto: Michael Bager

Johnny Andersen kommer på OUH hver mandag for at få sin medicin. Samtidig går han i skole. Foto: Michael Bager