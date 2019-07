Tre gode råd: Sådan kommer du godt i gang på dit studie

Det sociale

At studere handler ikke kun om læsning, opgaveskrivning, undervisning og eksaminer. Et godt studiemiljø er afgørende for, at du kommer til at trives på din uddannelse.



Meld dig ind i relevante facebook-grupper: Tjek allerede inden studiestart, om der er blevet oprettet en Facebookgruppe for dig og dine medstuderende. Du får allerede her lov til at sætte ansigt på nogle af dine kommende medstuderende og tutorer. Det kan hjælpe med at dulme nervøsiteten inden din første dag.

Gør noget, du brænder for: Hvis du har lysten og tiden til det, findes der typisk et væld af muligheder for at engagere sig socialt i studiet. Det kan være alt lige fra festudvalg til studiets fagråd.

Bliv en del af en studiegruppe: De praktiske problemer kan ved hjælp af en studiegruppe blive mindre udfordrende, og sparring med hinanden bidrager til din faglige udvikling. Noget som du er i tvivl om, kan en anden måske hjælpe dig med - det samme gælder omvendt.