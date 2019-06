Tre gode råd: Det skal du huske, når du skal til udlandet

3) Biler er ikke omfattet

- Man skal være opmærksom på, at hvis man ønsker at leje for eksempel en bil, jetski, vandscooter eller motorbåd, mens man er på ferie, er det ikke sikkert, at rejseforsikringen dækker, da det er et motoriseret fartøj.

- Hvis man lejer en bil, skal man have en forsikring, der kan dække en eventuel selvrisiko, der kan være på en bil, hvis man kører galt. Man skal altså have en forsikring, der konkret dækker et motoriseret fartøj. Derudover skal man være opmærksom på, at man har et gyldigt bevis til at sejle for eksempel en motorbåd.