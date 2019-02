Tre gode råd: Derfor skal du blive mentor

3. Hjælper ikke kun én person

- De fleste af de personer, der skal deltage i forløbet, har jo også en familie, som de har et ansvar for at forsørge. Hvis man kan hjælpe de her flygtninge, så hjælper man ikke bare én person, men måske en hel familie, hvis det lykkedes den enkelte flygtning at få et job og dermed også en indtægt, der kan være med til at forsørge familien. Det kan måske være med til at give en familie noget mere stabilitet og selvstændighed, hvis det lykkedes den ene part at få et job.