Tre fynboer sigtet for tvang og vold

Fyns Politi har anholdt tre mænd som kræves fængslet lørdag eftermiddag. Politiet mener, at de har gjort sig skyldig i alvorlige forbrydelser på Fyn.

De tre anholdte er alle mænd fra Fyn. Klokken 14 bliver de ved et grundlovsforhør i Retten i Svendborg fremstillet for en dommer.

Her vil anklager Brian Dybdal kræve, at de tre bliver varetægtsfængslet.

Mændene er sigtet for ulovlig tvang, trusler på livet og vold.

Anklagemyndigheden vil forlange, at grundlovsforhøret bliver afholdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen. Det vil sige, at pressen eller andre tilhørere ikke må overvære retsmødet. Derfor vil vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen ikke på forhånd fortælle ret meget om de begivenheder, der har ført til anholdelserne. Hverken de sigtede eller offeret/ofrene, vil han give information om.

- Forbrydelserne er primært sket i Odense men også andre steder, siger han dog.