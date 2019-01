Tre fynboer, der gør indtryk

1. H.C. Andersen. En verdensstjerne med mange indgangsvinkler. Det har ærgret mig, at vi endnu ikke er lykkedes med at inspirere nogen til at lave filmen om hans liv som mønsterbryder, måske Danmarks første europæer og kosmopolit. Og så var han vel den første location scout på Fyn med besøg og ophold på 20-25 slotte og herregårde. Samt en fynbo, der også favnede Jylland - for eksempel med teksten til "Jylland mellem tvende have."

2. Carl Nielsen. Også en universel kunstner med symfonier, sonater m.v., men også den forenklede fortolker af andres værker og lyrik. Mere end 20 af hans vel over 100 danske sange er stadig tilbage i Højskolesangbogen - blandt dem bliver jeg nødt til at nævne "Den danske sang er en ung blond pige."

3. Lars Høgh. Fantastisk menneske, overskudsagtig på en særlig måde, også her under sin sygdom, hvor han trods sin egen svære situation ved at stå frem og fortælle om sin sygdom på tv gav andre mennesker håb. Og i modsætning til Andersen og Nielsen så blev Høgh på Fyn.