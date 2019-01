Travlt år for Fyns Politi

Fyns Politi lånte i 2018 betjente ud til andre dele af landet, men havde også travlt på hjemmebane, fremgik det at nytårsparolen.

Fyns Politi var i 2018 ikke kun for borgerne på Fyn, men faktisk for hele Danmark.

For mens der på Fyn var travlt med mange ting måtte fynske betjente også sendes til opgaver uden for øen, og det var ét af emnerne for politidirektør Arne Gram på nytårsparolen mandag på politigården i Odense.

- Da flere store begivenheder faldt oven i hinanden hen over foråret og sommeren trådte vi sammen og løftede i flok. Som vi har gjort det før og som vi vil gøre igen, sagde Arne Gram.

De fynske betjente var både til VM i ishockey i København og Herning, til Folkemødet på Bornholm, da kronprins Frederik fejrede sin 50-års fødselsdag, og til Europarådets årlige udenrigsministermøde i Helsingør.

Men også på den fynske hjemmebane var der travlt med opgaver som VM i triatlon, Cykelløbet Fyn Rundt, H.C. Andersen Marathon, Lillebælt Halvmarathon, og Dronning Margrethes sommerbesøg i Svendborg.

Ligesom tidligere år var man også til stede ved Rock under Broen i Middelfart og på Tinderbox i Odense. Heartland Festivalen gav ekstra arbejde i kraft af den britiske forfatter Salman Rushdies besøg. Salman Rushdie fik i 1980'erne en fatwa imod sig efter udgivelsen af bogen De Sataniske Vers.

- Alle var de opgaver, der krævede minutiøs planlægning, mange hænder og ressourcer, og som vi kan sige, at vi løste til topkarakter, sagde politidirektøren.

Året bød også på nye mobile politistationer, som allerede har besøgt mange af de mindre fynske byer, og det tiltag lovede Arne Gram at fortsætte også i 2019.