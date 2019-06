Travl weekend forude: Hoteller er fyldt til randen under Tinderbox

En rundringning, som avisen har foretaget, viser, at flere af Odenses hoteller og campingpladser kan melde om alt udsolgt lige knap en uge før musikfestivalen Tinderbox begynder.

Scandic Odense er et af de hoteller, som ligger tættest på festivalpladsen. Her kan festivalgæsterne nøjes med en rask gåtur på lige knap tre kilometer fra hotellet til Tusindårsskoven.

Her har direktør, Tom Filstrup, kunnet melde alt udsolgt i så lang tid, at der nu er blevet oprettet en venteliste til dem, der endnu ikke har været heldige at finde en overnatningsmulighed under festivalen.

- Jeg vil tro, at der står mellem 10 og 15 personer på venteliste til alle tre dage lige nu, så der er helt fyldt op ved os, siger han og fortsætter:

- Vi har et rigtig godt samarbejde med Tinderbox, og derfor har vi også rigtig mange gengangere, der booker hos os. Jeg har indtryk af, at det både er firmaer, gamle gymnasiekammerater og flere af arrangørerne bag festivalen, som overnatter her på hotellet.

Derudover lægger direktøren vægt på, at der har været rigtig mange, der har booket et værelse i god tid, men at der også er flere af de overnattende gæster, der har ventet med at bestille et værelse, indtil de større musikere er blevet afsløret.